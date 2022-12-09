Kablo hırsızları cep telefonu kamerasında

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kablo hırsızları vatandaşları canından bezdirdi, özelikle internet kablolarını çalan hırsızlar vatandaşlara büyük mağduriyetler yaşatıyor.
Hırsız iş başında cep telefonu kamerasına yakalandı
Saat 03.30 sıralarında ilçenin Dicle Mahallesi'nde internet kablolarını çalmaya çalışan hırsız, cep telefonu kamerasına yakalandı. Görüntülerde bir kişinin gece karanlığında demir makasla internet kablolarını kestiği görülüyor.
Mevlüt Bayraktar
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