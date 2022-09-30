Kabloları denizin tabanına döşeyecek gemi İstanbul'a demirledi

Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul'a geldi. Sarayburnu açıklarında demirli olan Seven Arctic isimli geminin 4 Ekim'de Filyos Limanı'na varması beklenen geminin denizden güvenliğini sağlamak için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait bir botta bekliyor. Öte yandan, demirli gemi havadan görüntülendi.

Ahmet Faruk Sarıkoç



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