'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten bir şüpheli daha gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ‘Fuat Avni' isimli hesabından sonra en önemli sosyal medya hesaplarından biri olduğu değerlendirilen 'Kaç Saat Oldu' isimli Twitter hesabına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında hesabı yönettiği tespit edilen E.B. sabah saatlerinde FETÖ üyeliği ve terör örgütü propagandası suçlarından gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında hesabı yönettiği tespit edilen H.S.P. isimli bir şahıs da Tokat'ta gözaltına alındı. Hesabı yöneten şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İrem Demir - Mehmet Yusuf Melikoğlu