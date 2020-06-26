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Kaçak akaryakıt operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kaçak akaryakıt operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Kaçak akaryakıt operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 6’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, Düzce, Sakarya ve Konya illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda kaçak akaryakıt satışı yaptığı belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçeleri ile birlikte belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri 1 milyon 449 bin 985,40 TL değerinde toplamda 271.622 litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklanırken 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Şüphelilerden 5'i de mahkemece serbest bırakıldı.

Kerim Yavuz
 

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