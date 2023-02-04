Kaçak avcılar satır ve bıçak üzerindeki kan lekesiyle yakayı ele verdi

Finike Şefliği sorumluluk sınırlarında kalan Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Kumluca Çayiçi Mh. Alakır Barajı bölgesinde mantar toplamaya dağa çıktıklarını söyleyen şahısların çantalarından çuval, satır, dürbün ve değişik boyutlarda bıçak bulundu. Satırın ve bıçakların üzerinde kan lekesi olması ve bunun yaban keçisine ait olabileceği şüphesiyle bıçaklar ve satır Jandarma Olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte delil çantasına koyularak, inceleme yapılmak üzere laboratuvar tetkikine gönderildi. Kanın Yaban Keçisine ait olduğu tespit edildiği takdirde DNA örneklerinde kaç tür tespit edilirse Yaban Keçisi başına şahıslara 250 bin TL tazminat uygulanacağı bildirildi.

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