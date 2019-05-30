İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak avlanan 5 ton canlı balık tekrar suya bırakıldı

Kaçak avlanan 5 ton canlı balık tekrar suya bırakıldı
Kaçak avlanan 5 ton canlı balık tekrar suya bırakıldı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ele geçirilen 5 ton canlı inci kefali balığı tekrar suya bırakıldı.

Jandarma ekipleri, inci kefali balığının yasak döneminde korunması için karadan ve gölden denetimlerine devam ediyor. Kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ve Edremit Bot Timi ekipleri tarafından Yalındüz Mahallesi bölgesinde müşterek olarak icra edilen faaliyette 450 metre manyat tipi ağ ve kaçak olarak avlanmış yaklaşık 5 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Balıklar Van Gölü'ne tekrar bırakılırken, ele geçirilen ağlar ise tarım ve orman müdürlüğüne teslim edildi.  

Mehmet Salih Akkuş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Antalya usulü piyaz tarifi

Antalya usulü piyaz tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.