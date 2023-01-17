Kaçak cep telefonu satıcıları polisin sanal devriyesine takıldı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internette kaçak ürün satışlarının izini sürmek için yaptığı sanal devriye esnasında bir sosyal medya hesabı üzerinden gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığını belirledi. Ekipler, O.A. isimli şüphelinin hesabından yapılan paylaşımda cep telefonlarının tanıtımı için çekilen fotoğrafta telefonu tutan ve yüzü görünmeyen başka bir şahsın da kimliğinin belirlenmesi için sanal devriyeyi sürdürdü. Sosyal medya kullanıcısı O.A.'nın takipçi listesinde yer alan ve telefonu tutan kişinin Ç.T. olduğunu tespit eden ekipler, Ç.T.'yi fotoğraftaki cep telefonunu tutarken takmış olduğu kol saatinden yakaladı.

Şüpheliyi aynı kol saatiyle sosyal medya hesabında paylaştığı başka bir fotoğrafı ele verdi. Polis O.A. ve suç ortağı Ç.T. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların üzerinde arama yapan ekipler 6 adet kaçak cep telefonuna el koydu. O esnada şahısların bulunduğu adrese gelen kargo paketinden de şüphelenen polis paketi de aradı. Kargo paketi içerisinde de gümrük kaçağı cep telefonları yakalandı. Şüphelilerden ve kargo paketinden toplam 18 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İbrahim Yetkin





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