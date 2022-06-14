Kaçak cep telefonu satılan işyerine jandarmadan operasyon

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Çifteler İlçesi'nde cep telefonu alım ve satımı yapan bir şahsın yurtdışından kaçak getirilen cep telefonu sattığı tespit edildi. Gerekli izinlerin alınmasıyla şahsın iş yerine yapılan operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan 5 adet yabancı menşeili cep telefonu ele geçirildi. İş yeri sahibine ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Ali Furkan Çetiner