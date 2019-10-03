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Kaçak içki operasyonunda tonlarca etil alkol ele geçirildi

Kaçak içki operasyonunda tonlarca etil alkol ele geçirildi
Kaçak içki operasyonunda tonlarca etil alkol ele geçirildi

İstanbul Bahçelievler'de bir iş yerine yapılan operasyonda yaklaşık 6 ton etil alkol ve içki aroması ele geçirildi. Ayrıca, iş yerinde değeri 20 bin avroyu bulan alkol yapım makinesi de bulundu.

Kaçak içki operasyonunda tonlarca etil alkol ele geçirildi - Tıkla İzle

Bahçelievler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan Mahallesi'nde bir iş yerine ait depoda kaçak içki üretildiği bilgisini aldıktan sonra akşam saatlerinde baskın düzenledi. Ekiplerin depoya gerçekleştirdiği baskında satışa hazır tonlarca alkol ele geçirildi. Yapılan baskın sırasında bir otomobilin içinde piyasaya sürülecek şekilde hazırlanmış çok sayıda bidonda etil alkol bulundu. 6 ton etil alkol ve alkol sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen 1 otomobil ele geçirilirken 1 şahıs da gözaltına alındı.

Öte yandan, ekipler 20 bin avroluk alkol yapımında kullanılan ve piyasada az sayıda bulunan bir etil alkol yapım makinesi de ele geçirdi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Vedat Bayraktar
 

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