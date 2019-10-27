İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak kazıcılara köylü ihbarı

Kaçak kazıcılara köylü ihbarı
Kaçak kazıcılara köylü ihbarı

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Yeşilyurt Mahallesinde arazide kaçak kazı yapan 7 kişi yöredeki köylülerin ihbarı ile jandarma tarafından yakalandı.

Yeşilyurt Mahallesi Aslanlı mevkisinde kaçak kazı çalışması yaptığı tespit edilen 7 kişi köylüler tarafından fark edildi. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi veren köylüler, şahısların kaçak kazı yaptığı esnada jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada kuru sıkı tabanca, av tüfeği ve kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldılar.

Bekir Tosun
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.