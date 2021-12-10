Kaçak kazıcılara polis baskını

Yeniköy Mahallesi Asarlık mevkiine giden ekipler vatandaşlar ile görüştükten sonra duman çıktığı iddia edilen ormanlık alanda inceleme başlattılar. Yapılan incelemelerde bir tepenin üzerindeki kayalık alanda branda bulunduğunu tespit eden polis ekipleri o bölgeye hareket etti. Kayalık alanın bulunduğu bölgeye giden ekipler branda altında kaçak kazı yapan 4 şüpheli ile karşılaştı. 4 şüpheli olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Kayalık alanın etrafını çevirmişler

Kaçak kazının yapıldığı bölgeye daha sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. KOM ekiplerinin 4 şüphelinin kazı yaptığı bölgede incelemelerinde, şüphelilerin yakalanmamak için kayalık alanın üstüne branda ile örttüklerini, etrafını da çalılar yardımı ile kapattıklarını tespit etti.

KOM ekipleri vatandaşlar tarafından görülen dumanın ise kaçak kazı yapan şüphelilerin kayayı patlatmak amacıyla kullandıkları dinamitin patlatılmasından sonra meydana geldiğini tespit ettiler.

Olay yerinde 4 şüphelinin kaçak kazıda kullandığı jeneratör, hilti, kazma, kürek gibi birçok malzemeye el konuldu.

Bekir Tosun

İLGİLİ HABER Bizans manastırında kaçak kazıya suçüstü baskın

İLGİLİ HABER Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

İLGİLİ HABER Jandarma kaçak kazı yapanlara göz açtırmadı