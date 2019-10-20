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Kaçak kazıya suçüstü: Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Kaçak kazıya suçüstü: Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi
Kaçak kazıya suçüstü: Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından yapılan yapılan kaçak kazı operasyonunda yakalanan 2 kişinin üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malkara İlçe Jandarma ekiplerince kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili yapılan çalışma kapsamında Kermeyan Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

İzinsiz kazı yaptığı belirlenen İ.H. ve E.Ö. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahsın üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda sikke, 4 adet küp, 71 adet tarihi eser obje, ruhsatsız tabanca ve dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili incelemeler devam ederken, el konulan tarihi eserlerin Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Hüseyin Tayyar
 

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