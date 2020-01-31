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Kaçak maden ocağında mahsur kalan 1 işçiye ulaşıldı

Kaçak maden ocağında mahsur kalan 1 işçiye ulaşıldı
Kaçak maden ocağında mahsur kalan 1 işçiye ulaşıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen tavan göçmesi sonucu yaklaşık 20 saat süren arama kurtarma çalışmalarının sonucunda iki işçiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı.

Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde 80 gün önce mühürlenerek kapatılan maden ocağı yeniden kaçak olarak işletilmeye başlandı. Dün akşam 23.00 sıralarında meydana gelen göçükte Murat Ovaz ve Sebahattin Kalaycı isimli işçiler mahsur kaldı. Yaklaşık 20 saat süren arama kurtarma çalışmalarının sonucunda işçilerden Sabahattin Kalaycı'ya ulaşıldı. Kalaycı'nın 112 Sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından öldüğü belirlendi. İşçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırılmak üzere ambulansa konuldu. Diğer işçi Murat Ovaz'ı ise çıkartma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Barış Doğan - Onur Altındağ

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