Kaçak sigara imalathanesine baskın! 6 ton tütün ele geçirildi...

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Arnavutköy'de bir evin çatı katında kompresörler ve sigara dolum makineleri ile sigara imalatı yapıldığını, söz konusu sigaraların piyasaya pazarlandığı yönünde bilgi aldı. Alınan ihbarı değerlendiren kaçakçılık polisi, yürütülen soruşturma kapsamında 14 Nisan Salı günü binanın çatı katına operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında şüpheliler İsmail S. (24) ve Ekrem S. (46) yakalanarak gözaltına alındı. Çatı katında yapılan aramada, 6 bin kilogram kıyılmış kaçak sigara tütünü, 432 bin adet içi tütünle doldurulmuş boş makaron, 112 bin adet boş makaron, 8 bin adet doluma hazır boş sigara kutusu, 100 bin şeffaf poşet, sigara imalatında kullanılan 3 adet dolum makinesi, kaçak sigara yapımında kullanıldığı değerlendirilen 2 kompresör ve TAPDK bandrolleri ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan İsmail S. ve Ekrem S. adlı 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Haklarında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sadık Kahraman

