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Kaçak sigara makaronları ele geçirildi: 3 gözaltı

Kaçak sigara makaronları ele geçirildi: 3 gözaltı
Kaçak sigara makaronları ele geçirildi: 3 gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda koliler içerisinde çok sayıda sigara makaronu ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik takip üzerine Bağcılar'da operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 araçta yapılan aramalarda çok sayıda kaçak sigara makaronu ele geçirildi.

2 minibüs dolusu kaçak sigara makaronu

Kaçakçılık polisinin Bağcılar'da yaptığı baskında ele geçirilen sigara makaronları koliler halinde 2 adet minibüse güçlükle sığdırılabildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Selim Bayraktar

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