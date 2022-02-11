Kaçak sigara operasyonunda binlerce makaron ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon başlattı. Bu kapsamda, Gölcük ilçesi Yeni Ferhadiye Mahallesinde bulunan S.Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 3 elektrikli ve havalı otomatik sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 113 kilogram kıyılmış tütün, 21 bin 800 boş bandrolsüz makaron, 7 bin 800 dolu makaron ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından malzemelere el konulurken, şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.



Cihan Atik

