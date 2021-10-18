Kaçak sigara üretimi yapan iş yerine baskın

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi İlçesi Halfetinoğlu Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak sigara üretimi yapıldığı duyumu alan Jandarma görevlileri, sözü edilen iş yerinde arama yaptı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ile Battalgazi İlçe Jandarma görevlileri tarafından yapılan arama sonucunda iş yerinde, 1 adet kompresör, bir adet makaron dolum makinas, 5 bin 700 paket kaçak sigara, 66 bin adet bandrolsüz makaron ve 33 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı belirtildi.