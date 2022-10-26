Kaçak tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik 7 ilde Nefes-2 Operasyonu

Tütün mamulleri ve makaron (sarmalık kıyılmış tütün doldurulmaya yarayan içi boş sigara tüpü) kaçakçılığına yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2022 yılında "Nefes" isimli operasyonlar gerçekleştirilmişti. Operasyonlarda 108 suç grubu deşifre edilerek, bunların yasa dışı faaliyetlerine son verilmişti.

Ayrıca KOM birimlerince bu yılın ilk 9 ayında yapılan 6 bin 115 operasyonda 4.7 milyon paket kaçak sigara, 1.3 milyar adet boş ve 425 milyon adet doldurulmuş makaron, 273 ton tütün mamulü ile 329 bin adet puro ele geçirildi, 323 adet yasa dışı doldurulmuş makaron imalathanesi deşifre edilerek, yapılan başarılı operasyonlar sayesinde 625 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.

Ali Nargüner



Ali Nargüner

ANKARA (İHA)

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