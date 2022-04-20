Kaçak tütün satan şahsın evinden çıkanlar şok etti

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde ikamet eden R.A. isimli şahsın yasadışı yollarla temin ettiği kaçak sigara, tütün ve makaronları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Soruşturma dahilinde şüpheli şahsın evine baskın yapan ekipler 1 milyon 128 bin 200 adet boş makaron, 605 kilogram kaçak tütün, 33 bin 300 gram bandrolsüz açık tütün, 677 adet kullanılmış bandrol, bin 335 adet makarona basılmış kaçak sigara ve 134 adet bandrolsüz 100 gramlık paket tütün ele geçirdi.

Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan şüpheli şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Hayati Kanat