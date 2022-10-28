Kaçak tütüne ağır cezalar geliyor

Avukat Duman, hâlihazırda yürürlükte olan 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'un konusunu oluşturan tütün, tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin ruhsatsız olarak üretiminin artması ve yoğun bir şekilde kaçakçılığa konu edilmesi üzerine bu kanunda ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildiğini anlattı. Duman, "Bu kanun teklifi ile kaçak şekilde tütün, tütün mamulleri ticareti yapanlar hakkında caydırıcı cezalar verilmesi amaçlanmaktadır. Hiçbir kontrolden geçmeksizin piyasaya arz edilen, ülke ekonomisine zarar veren, vergi kaybı ile haksız rekabet ortamı oluşturan ve toplum sağlığını tehdit eden kalitesiz tütün, tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin önlenmesi için hazırlanmış bir kanun teklifinden söz edilebilecektir” diye konuştu.

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