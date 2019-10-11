Kaçak ürünlere el konuldu

KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince 5607 SKM suçu kapsamında Ş.İ. isimli iş yerinde gümrük kaçağı ürünlerin tespit edilmesi üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği arama ve el koyma kararına istinaden işletmeciliğini M.H.T. isimli şahsın yaptığı iş yerinde 210 kilogram gümrük kaçağı pirinç, 30 kilogram gümrük kaçağı çay, 150 gramlık 99 paket gümrük kaçağı gıda maddesi, 35 gramlık 90 paket gümrük kaçağı gıda maddesi, 25 gramlık 8 paket gümrük kaçağı gıda maddesi, 300 gramlık 34 paket gümrük kaçağı gıda maddesi, 200 gramlık 38 paket gümrük kaçağı gıda maddesi, 7869,4 gram gümrük kaçağı Afganistan menşe'li Maraş otu benzeri çiğneme otu, 4,5 gramlık 420 adet sigara sarma kağıdı, 40 adet oyun kağıdı, 159 adet gümrük kaçağı kulaklık, 21 adet gümrük kaçağı USB kablo ele geçirildi ve ürünlerin tamamına el konuldu. Şüpheli M.H.T. işlemlerinin ardından talimat doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğünden serbest bırakıldı.

Utku Yaşar Cüce

