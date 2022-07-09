Kaçakçılara sınır illerde operasyon: 8 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından Gaziantep, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Gaziantep merkezli operasyonlarda 28 bin 293 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Şahıslardan 4'ü ise serbest bırakıldı.