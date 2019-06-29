Kaçan boğa zor anlar yaşattı, 2 kişiyi de yaraladı

Edinilen bilgiye göre, Asri Mezarlık yanında bulunan kesimhaneden kaçan Angus cinsi boğa, yaklaşık 3 kilometre koşarak Karşıyaka Mahallesine kadar geldi. Kesimhane çalışanların yakalamaya çalıştığı boğa sokak aralarında 2 kişiyi yaraladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Boğanın saldırısında çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 2 kişinin tedavisi olay yerinde yapıldı. İyice huysuzlaşan boğaya uzun süre kimse yaklaşmaya cesaret edemedi.

Kamil Can Kılıç