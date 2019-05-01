İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kaçan hırsızları mahalle sakinleri yakaladı

Kaçan hırsızları mahalle sakinleri yakaladı
Kaçan hırsızları mahalle sakinleri yakaladı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde hırsızlık yapmak isteyen 4 şahıs, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesinin Ahmediye Mahallesi'nde gece 03.00 sıralarında hırsızlık yapmak isteyen 4 şahıs mahalle muhtarı Nedim Yılmazer tarafından fark edildi. Hırsızların kaçması sonrasında mahalle sakinleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan 3 şüpheli ve çaldıkları 3 adet otomobil, 2 adet motosiklet ve 1 adet bisiklette vatandaşlar tarafından bulunarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Diğer şüpheli ise kaldığı evde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan hırsızlardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahs yaşının küçük olması ve daha öncesinde suç kaydı bulunmamasından dolayı tutuksuz yargılanarak ailesine teslim edildi.  

Orkun Kaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.