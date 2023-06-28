Kurban Bayramı sabahında ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurban kesim alanlarının yolunu tuttu. Birçok vatandaş, kurbanlarını kestirirken kimi noktalarda ise kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sarıyer Zekeriyaköy ve Beyoğlu Kulaksız'da vatandaşların kurbanlıkları tutmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Sarıyer'de kaçan kurban ise vatandaşları peşinden koştururken, Beyoğlu'nda birçok vatandaşın kurbanlığı tuttuğu görüldü.

Doğan Can Cesur

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.