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Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kurban Bayramı sabahında ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurban kesim alanlarının yolunu tutarken, kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı - Tıkla İzle

Kurban Bayramı sabahında ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurban kesim alanlarının yolunu tuttu. Birçok vatandaş, kurbanlarını kestirirken kimi noktalarda ise kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sarıyer Zekeriyaköy ve Beyoğlu Kulaksız'da vatandaşların kurbanlıkları tutmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Sarıyer'de kaçan kurban ise vatandaşları peşinden koştururken, Beyoğlu'nda birçok vatandaşın kurbanlığı tuttuğu görüldü.

Doğan Can Cesur

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