İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaçırılan çocuk Şanlıurfa'da bulundu

Kaçırılan çocuk Şanlıurfa'da bulundu
Kaçırılan çocuk Şanlıurfa'da bulundu

Adıyaman’da sokakta oynarken kaçırılan 4 yaşındaki çocuğu kaçıran şahıs Şanlıurfa’da çocuk ile birlikte yakalandı.

Adıyaman’da sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk kaçırıldı - Tıkla İzle

Önceki gün saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak'tan kaçırılan Suriye uyruklu 4 yaşındaki H.U., sağ salim bulundu. Kaçırılma anının güvenlik kameralarına yansıdığı olay sonrası polis ve jandarma ekipleri seferber oldu. Çocuğun ve şahsın bulunması için sabaha kadar ekiplerin arazi arama ve taraması sürdü.

KGYS ve güvenlik kameralarının incelemesi sonrasında polis ekipleri şahsın kız çocuğuyla birlikte Şanlıurfa'ya gittiğini tespit etti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekipler Şanlıurfa'ya gitti. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yapılan çalışma sonrasında çocuk ve kaçıran şahıs Balıklıgöl civarında bulundu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Çocuğu kaçıran S.A.'nın akli dengesinin bozuk olduğu, çocuğa zarar vermediği öğrenildi.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir
 

İLGİLİ HABER
Adıyamanda sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk kaçırıldı Adıyaman’da sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk kaçırıldı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.