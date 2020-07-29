İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçırmaya çalıştığı iddia edilen çocuğu "Seni Süperman yapayım mı" diye susturmaya çalışmış

Kaçırmaya çalıştığı iddia edilen çocuğu
Kaçırmaya çalıştığı iddia edilen çocuğu "Seni Süperman yapayım mı" diye susturmaya çalışmış

Antalya’da ağlayan 2.5 yaşındaki erkek çocuğunu kucağına alarak koşmaya başlayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Kötü bir niyetinin olmadığını söyleyen şüpheli, “Ben çocuk ağlamasın diye kucağıma alarak sağ sola koşturdum ve ‘seni Süpermen yapayım’ diyerek onu susturmaya çalıştım” dedi.

Kaçırmaya çalıştığı iddia edilen çocuğu "Seni Süperman yapayım mı" diye susturmaya çalışmış - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz'da Selekler Çarşısında meydana gelen olayda, sazını satmak isteyen M.I. bir iş yerinin önünde beklediği sırada 2 buçuk yaşındaki çocuk M.K.D'nin ağladığını gördü. Ağlayan çocuğun yanına yaklaşarak neden ağladığını soran ve sevmeye çalışan M.I., M.K.D.'yı kucağına alıp iş yerinin önünden koşmaya başladı. Yaklaşık 5 adım uzaklaşan M.I.'nın kucağında oğlunu gören anne, çocuğunu aldı ve şahsa tepki gösterdi. Bir süre anneyle tartışan M.I. bölgeden uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını eşine anlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen çift, polis merkezine giderek M.I.'dan şikayetçi oldu.

“Çocuğa, ‘seni Süpermen yapayım' dedim”

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesi öğrenildi. Olay günü 3 yaşlarındaki çocuğun ağladığını gördüğünü anlatan M.I., “Yanında da 2 kadın bekliyordu. Ben çocuk ağlamasın diye kucağıma alarak sağ sola koşturdum ve ‘seni Süpermen yapayım' diyerek onu susturmaya çalıştım. Bu sırada kadının biri gelip tepki gösterdi. Benim kötü bir niyetim yoktu, çocuğu seviyordum” dedi.

Şüpheli M.I. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.

İsa Akar

İLGİLİ HABER
Ağlayan çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi Ağlayan çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.