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Kaçkar Dağları'ndaki yaralı dağcı böyle kurtarıldı

Kaçkar Dağları'ndaki yaralı dağcı böyle kurtarıldı
Kaçkar Dağları'ndaki yaralı dağcı böyle kurtarıldı

Kaçkar Dağları'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken bastığı kaya parçalarının kayması sonucu düşerek ağır yaralanan 24 yaşındaki dağcı Esra Emet'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nda yaptığı tırmanışın ardından dönüş yolunda yaralanan dağcı Esra Emet'e 112 personeli AFAD, AKUT, UMKE, İDAK ve Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.
Ambulansa alınan yaralı dağcı tedavisi için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralı dağcının sağlık durumunu hakkında bilgi veren Rize Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi cerrahi yoğun bakımda tedavi altında olan hastanın genel durumu iyi. Vücudunun bazı bölgelerinde kırık ve morarmalar var. Bilinci açık ve hayati tehlikesi yok” dedi.
Tepe, ayrıca yaralı dağcının kurtarılmasında cansiperhane gayret göstererek, kısa sürede olay yerine ulaşan 112 acil servis personellerini tebrik ederek, başarılı bir operasyona imza atmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Hasan Fehmi Demir 

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