Kaçmaya hazırlanan FETÖ'cüler Hatay'da yakalandı

Haklarında İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2'si kadın toplam 5 FETÖ zanlısı, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince 4 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Yurt dışına kaçma hazırlığında olan zanlıları suçüstü yakalayan ekipler, 5 adet can yeleği ve örgüt içi haberleşmede kullanılan dijital materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şahsın hücre evlerinde gizlenmek için kod isimleriyle kendilerini tanıttıkları öğrenildi Emniyette sorgulamaları tamamlanan Z.T. ve B.A. adlı kadınlar ile M.T., R.K. ve M.K., Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Mehmet Bayrak - Adem Karagöz