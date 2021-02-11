Kaçtığı iddia edilen eş konuştu

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 ay önce kayıplara karışan 5 çocuk, 4 torun sahibi 49 yaşındaki S. K.'yı bulmak isteyen eşi D. K., Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına konuk olmuştu. 35 yıllık eşine “Güzelim” diye seslendiğini anlatan gözü yaşlı adam; “İşçi diye tuttuğum M. C., karıma büyü yaptı, kaçırdı” iddiasında bulunmuştu.

Kayıp ikili Müge Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıkıp; “Biz aşığız. Denizlerin suları kuruyana kadar birbirimizi seveceğiz” demişti.

Bugün Müge Anlı stüdyosuna gelen S. K., şok üstüne şok yaşattı. Kendisinden 15 yaş küçük olan sevgilisine çok aşık olduğunu söyleyerek, “Muammer beni değil, ben onu kaçırdım” dedi.