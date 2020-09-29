Kademeli mesai uygulaması trafiği rahatlattı

Korona virüsle mücadelede toplu taşıma ve araç trafiğindeki yoğunluğu azaltmak için kademeli mesai uygulaması kararı alındı. İstanbul'da başlayan kademeli mesai uygulamasında vardiya sistemiyle görev yapan kurum ve kuruluşların mesai başlangıçları aralıklı saatlere bölündü. Kademeli mesai uygulamasının başlamasıyla toplu ulaşımda ve araç trafiğinde rahatlama gözlendi. Normal günlerde sabah saatlerinde trafiğin durma noktasına geldiği işlek noktalarda akıcı bir trafiğin olduğu görüldü.

Caner Sönmez

