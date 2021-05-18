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Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu

Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu
Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu

17 günlük Tam Kapanma süreci dün sabah 05.00’da sona erdi. Virüsle mücadele kapsamında başlatılan Kademeli Normalleşmenin ikinci günü sabahında İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu - Tıkla İzle

29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye ‘de geçerli olan Tam Kapanma dün sabah saat 05.00'da sona ermişti. Bu kapsamda 17 Mayıs - 1 Haziran arasında Kademeli Normalleşme tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu.

Kademeli Normalleşmenin ikinci günü sabahında vatandaş ve trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların araçlarını ve toplu taşımayı kullandıkları görüldü. Bu kapsamda da il genelinde trafik hareketliliği yaşandı. Otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında da hareketlilik görüldü.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan
 

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