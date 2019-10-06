İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadıköy açıklarında can pazarı

Kadıköy açıklarında can pazarı
Kadıköy açıklarında can pazarı

Kadıköy’den Adalar’a giden vapurdan denize atladığı iddia edilen genç kadın, olayı fark ederek denize açılan botlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kadın vapura çıkarılırken, denizdeki dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Kadıköy açıklarında can pazarı - Tıkla İzle

Kadıköy'den Adalar'a giden vapurdan, saat 15.00 sıralarında genç bir kadının henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladığı öne sürüldü. Dalgalar arasında kalan kadının kurtarılması için, sahildeki yelken kulübünün bulunduğu alandan botlar zamanla yarışarak olayın yaşandığı yere geldi. Deniz Polisi ve Kıyı Emniyet ekipleri de anında olay yerine geldi. Bir süre sonra botlardan biri tarafından sudan çıkarılan kadın, vapura alınarak sağlık müdahalesine tabi tutuldu. Genç kadın daha sonra vapurun yanaştığı iskeleden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan denize atlayan kadının sudaki yaşam mücadelesi ve ardından olay yerine gelen botlardan biri tarafından sudan çıkarılma anı, saniye saniye kameraya yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.