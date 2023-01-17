Kadıköy Belediyesi kaldırımdaki scooterları topladı

Kadıköy Belediyesi ekipleri geçtiğimiz gün Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı tarafından yapılan açıklamanın ardından harekete geçti. Başkan Şerdil Dara Odabaşı ve ekipler Kadıköy sokaklarına inerek incelemelerde bulundu. Daha sonra ekipler yol ve kaldırım üzerinde bulunan scooterları toplayarak cezai işlem uyguladı. Yapılan işlemlerin sebebi ise yayaların haklarını korumak ve kanundaki maddeleri uygulamak olduğu belirtildi. Şimdiye kadar 80 adet scooter belediye ekipleri tarafından kaldırılırken 60 adet scooter ise firma yetkilileri tarafından oldukları yerden kaldırıldı. Belediye ekipleri tarafından scooter firmalarına belirli bir süre tanınarak scooterları almaları konusunda uyarıda bulunulmuştu. Tanınan süre içerisinde herhangi bir faaliyet göstermeyen scooterlar kilitleri kesilerek oldukları yerden kamyonetlere yüklenerek belediyeye ait depolara götürüldü. Belediye ekiplerinin topladığı scooterlar için toplam da 49 bin 360 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamanın gün boyu devam edeceği belirtildi.

Metin Başar - Ömer Karaoğlu - Onur Hamzaoğlu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.