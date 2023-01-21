Kadıköy Broklyn Park Sitesi sakinleri basın açıklaması yapacak

Site yönetiminin keyfi uygulamalarına isyan eden Kadıköy Broklyn Park Sitesi sakinleri protesto eylemlerinin 7. günü olan 22 Ocak Pazar günü saat 14.00'te basın açıklaması yapmaya hazırlanıyor. Fahiş aidat zamlarından, yönetimin yaptığı öne sürülen usulsüzlüklere, yüksek aidatlara karşılık hizmet alınamamasından yönetimin yanlışlıkları dile getiren kişilere karşı uygulanan mobbingin ve buna benzer birçok konunun dile getirilmesi beklenen basın açıklamasından hareketle site sakinleri, yaşadıkları sıkıntıların bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Ahmet Emin Şentürk



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