Kadıköy'de 24 katlı rezidansta yangın

Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'ta bulunan 24 katlı bir rezidansta saat 21.10 sıralarında çıktı. Rezidansın birinci katında çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. Rezidansın yandığını görenler panik yaşarken, rezidans içerisinde bulunan vatandaşlar ise tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Cüneyt Sevindik - İbrahim Furkan Çelik - Halit Arslan



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.