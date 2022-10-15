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Kadıköy'de 24 katlı rezidansta yangın

Kadıköy'de 24 katlı rezidansta yangın
Kadıköy'de 24 katlı rezidansta yangın

Kadıköy Fikirtepe'de 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi. 24 katlı rezidansta çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kadıköy’de Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta yangın çıktı - Tıkla İzle

Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'ta bulunan 24 katlı bir rezidansta saat 21.10 sıralarında çıktı. Rezidansın birinci katında çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. Rezidansın yandığını görenler panik yaşarken, rezidans içerisinde bulunan vatandaşlar ise tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Cüneyt Sevindik - İbrahim Furkan Çelik - Halit Arslan
 

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