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Kadıköy'de 3 katlı binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kadıköy'de 3 katlı binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Kadıköy'de 3 katlı binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kadıköy’de 3 katlı binanın üçüncü katında yaşanan patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Peş peşe patlamaların yaşandığı korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de 3 katlı binada yaşanan patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Tıkla İzle

Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta saat 19.00 sıralarında bir binada patlama yaşandı. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Binada yaşayanlar hızla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaşandığı ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde patlamalar peş peşe meydana gelirken bir yandan vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Halit Arslan - Onur Hamzaoğlu
 

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