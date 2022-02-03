Kadıköy'de 6 katlı binada korkutan yangın

Kadıköy'de Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın 6'ncı katındaki bir dairede saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı. Yangın sebebi ile cadde üzerinde trafik kısa süreliğine aksadı. Çıkan yangında dairede maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yangını gören esnaf Abdullah Pehlivan, “Ben aşağıda çalışıyordum. İtfaiye araçlarının geldiğini gördüm. Sonra da yangın olduğunu fark ettim” dedi.



Metin Başar - Onur Hamzaoğlu

