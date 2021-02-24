İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadıköy'de 65 yaş üstü vatandaşlar sabah sporunda buluştu

Kadıköy'de 65 yaş üstü vatandaşlar sabah sporunda buluştu
Kadıköy'de 65 yaş üstü vatandaşlar sabah sporunda buluştu

Kadıköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralları gözetilerek bir araya geldi ve sabah sporu yaptı. 65 yaş üstü vatandaşların sabah sporu havadan görüntülendi.

Kadıköy Belediyesi tarafından özellikle pandemi sürecinde evde bulunmak durumunda olan 65 yaş üstü vatandaşlar için etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte 65 yaş üstü sporseverler, uzman eğitmenler eşliğinde sosyal mesafe ve maske kuralları gözetilerek egzersizlerini yaptılar. Etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlar eğitmenin gösterdiği hareketleri sırayla yaparak eşlik etti.

“Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat ediyoruz”

Kadıköy Belediyesi Koşuyolu Birim Sorumlusu Volkan Budaksal etkinlik hakkında, “Kadıköy belediyesine ait Altı Parkta sabah sporlarımız günde yaklaşık 200 vatandaşımız da beraber devam etmektedir. Bugün burada da sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Sabah sporumuza temel beden eğitimi hareketleri ile başlıyor, ilerleyen dakikalarda biraz daha hareketlendirerek çalışmalarımızı sonlandırıyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle evde kalan vatandaşlar fiziksel olarak biraz gerilediler. Bu sebeple etkinliğe katılan bireylerimiz gerçekleştirilen spor çalışmasından oldukça memnun” diye konuştu.

Spor etkinliğine katılım sağlayan vatandaş Fatma Özdener ise, “Belediye başkanımızın böyle bir etkinlik gerçekleştirmesi bizi çok mutlu etti. Adeta bize yeniden yaşam sevinci verdi. Bu etkinlik sayesinde her türlü Spor aktivitesine bir arada gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

Abdul Samet Kaya
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.