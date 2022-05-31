Kadıköy'de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi, bir kişi yaralandı

Olay, Kadıköy Kızıltoprak Zühtü Paşa Mahallesi Kavuklu Hamdi Sokakta 14.30 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerindeki kaldırımda bulunan ve çürümüş olan bir ağaç kendi kendine devrilerek park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

Park halindeki otomobilde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olayın itfaiye ekiplerine bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevre güvenliği alırken, Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler devrilen ağacı kaldırdı.

Olaya tanık olan vatandaş Koray Kuru, “Ağaçtan bayağı ses geldi ardından yavaş yavaş devrildi. 2 aracın üzerine devrildi. Aracın içerisinde bir kişi vardı hafif şekilde yaralandı, elinde kollarında ufak ufak çizikler vardı” dedi.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir - Metin Başar

