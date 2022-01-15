Kadıköy'de akıl almaz görüntü: Çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular

Kadıköy'de yer alan işlek bir caddede hizmet veren tantunicide çekilen görüntüler adeta mide bulandırdı. Restoranda müşterilere servis edilen ancak müşterilerin tabağında bırakıp yemediği biberler, işletme sahibinin isteğiyle, tekrar servis edilmek üzere çalışan işçilere çöpten toplatıldı.

“Niye çöpe atalım”

Olaya ilişkin çekilen görüntülerde işletme sahibi tarafından çalışanların hem azarlandığı hem de çöpe atılan biberleri tek tek ayıkladığı görülüyor. Görüntülerde mekanın işletmecisi, ''Müşteri tabağına elini bile sürmüyor, ısırmıyor, niye çöpe atalım? Yıkayıp koyacağız'' dediği görülüyor.

“Haftalık izinler iptal “

İşletmeci, personeline ise ''Burayı kendi yeriniz gibi görmediğiniz müddetçe ensenizdeyim. Haftalık izinlerinizi de iptal ediyorum'' şeklinde seslendiği duyuluyor.

Gelen şikayetler sonrasında zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune topladı.

Aykut Zor - Cem Güney Kılıç

