Kadıköy'de alt geçide takılan tır 3 saatte kurtarılabildi

Olay dün saat 15.30 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesinde meydana geldi. H.E. kontrolündeki 27 VK 245 plakalı halı yüklü tır köprü altındaki alt geçitten geçmeye çalışırken dorsesi köprüye takıldı. Köprüye takılmasıyla manevra yapamayan kalan tır saatlerce hareketsiz kaldı. Köprüye sıkışan tır sebebiyle çevrede trafik aksaklığı yaşandı. Şoförün tırı kurtarma çabası yetersiz kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine trafik polisleri ve kurtarıcı sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarıcı, takılı kalan tırın lastik havalarını indirerek dorse ile köprü arasında boşluk oluşmasını sağladı. Tırı kurtarma çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü. Yaşanan olayda tır ve köprüde maddi hasar meydana geldi.

Tırın sıkıştığı bölgede esnaf olan ve böyle olaylarla sık karşılaştıklarını belirten Yusuf Kılıç, “Köprünün giriş bölümü yüksek, ortaya gelince alçak olduğundan genelde günde bir tane, iki tane tır veya yüksek araçlar bu şekilde takılıp kalıyor. Yetkililerin bir an önce çözmesi lazım. Tırın lastik havası inmek zorunda kalıyor veya kendi çabasıyla tır bayağı hasar görerek oradan çıkmak zorunda kalıyor” şeklinde konuştu.

Metin Başar - Onur Hamzaoğlu