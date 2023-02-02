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Kadıköy'de atıl durumdaki eski polis merkezinde yangın

Kadıköy'de atıl durumdaki eski polis merkezinde yangın
Kadıköy'de atıl durumdaki eski polis merkezinde yangın

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde atıl durumda bulunan Göztepe Polis Merkezi'nin çatısında yangın çıktı. Metruk binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

Kadıköy’de atıl durumdaki eski polis merkezinde yangın - Tıkla İzle

Yangın, saat 17.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde bulunan önceden karakol olarak kullanılan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden Göztepe Polis Merkezi olarak kullanılan binanın çatı kısmında ve içerisinde bulunan atıl durumdaki eşyalarda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıya ve binanın içerisine sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Binanın daha önceden polis merkezi olduğu ve kullanılmadığı belirtildi.

Emre Sertdemir -İzzet Aydın

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