Kadıköy'de bina sakinlerinin müteahhit kararsızlığı

Kadıköy Suadiye'de kentsel dönüşüme girecek olan Akyıldız Apartmanı, müteahhit konusunda anlaşamayan bina sakinlerini ikiye böldü. İddiaya göre apartmanda ev ve dükkan sahibi olan vatandaşlar, binanın kentsel dönüşümü için iki müteahhitle de görüşse de ikisiyle de anlaşma sağlama konusunda birlik oluşturamadı. Kimi kat malikleri görüştükleri bir müteahhitle anlaşmaya varmış olsa da iddiaya göre apartmanın bazı kat maliklerinin diğer müteahhitle anlaşma yapmak istemesi nedeniyle apartmanda fikir birliği oluşmadı. İddiaya göre yaklaşık 190 milyon liralık değeri olan apartman için 4 milyon liralık teminat mektubu vermek isteyen ve işi kendi lehine çözmek isteyen müteahhit, diğer müteahhitle anlaşma yapmamaları konusunda bazı kat malikleriyle anlaştı. Bazı kat malikleri, müteahhitle anlaşma yapan kat maliklerinin müteahhitten para aldığını iddia etti.

İddiaya göre, binanın kiracılarına ve binanın alt katındaki kafeye gelen müşterilere korku salmak için binanın cephe duvarına müteahhit tarafından “Bu bina 6306 sayılı yasa gereğince riskli yapıdır. Çevresinin kullanılması mal ve can güvenliği açısından tehlikeli ve yasaktır” yazılı iki pankart asıldı. Pankartı gördüklerinde şaşkınlık yaşayan ve bunun yasal bir dayanağı olmadığını belirten bina sakinleri, pankartlardan birini söktü.

Binada kat maliki olan Ufuk Erden, “Binada iş yerinin sahibiyim, karotlar alındı. İki adet müteahhitlik firması binamızın yapımına teklif verdiler. Müteahhitlerle görüşüldü. İcra kurulunda olmama rağmen ilk müteahhitle görüşmeye beni dahil etmemişler. Bu bölgede rant büyük, rant büyük olunca her şey mübah oluyor. İlk müteahhidimiz gayet her şey uygun, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde teklif verdi. Diğer ikinci müteahhitte biz malikler olarak ikiye ayrıldık. Bir grubumuz herkesin menfaati olan teklifi kabul ederken, diğer grup bunu tasvip etmediler. Araştırmalarımız sonucunda muhalif kat malikleri iddiaya göre paralar almışlar. Süreç devam ederken, insanlar binada otururken böyle bir pankart asmışlar. Benim kiracım mağdur olsun, müşterileri gelmesin, çıksın gitsin diye bir yol izlemişler. Ben ön cephedeki pankartı kaldırdım. Bu binada toplamda 190 milyonluk bir rant var. Müteahhit bu fiyata karşı 4 milyonluk teminat mektubu veriyor. 4 milyon liraya bir araba alıyorsunuz. Diğer müteahhit ben binayı bitiririm, kat maliklerinin hakkını verdikten sonra kendi hakkımı alırım diyor” dedi.

Binanın alt katındaki dükkanın kiracısı Yolaç Özcan ise, “Biz burada ruhsatlı, yılda 50 bin kişinin kahve içtiği bir işletmeyiz. Binaya gelip dükkanımızı açmak istediğimizde bu pankartla karşılaştık. Anlam veremedik ve mal sahibimizle görüştük. Bunun kolluk kuvvetlerine ve belediyeye sorarak yasal olmadığını öğrendik. Hedef şuydu; bir korku oluşsun, işletmelere, ticarethanelere insanlar gitmesin. Bunun sonucunda müteahhitler ile kat malikleri arasında farklı anlaşmalar hızlansın“ diye konuştu.

Metin Başar - Onur Hamzaoğlu



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