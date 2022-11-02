Kadıköy'de, bir ay önce aldığı motosikleti saniyeler içinde çalındı

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de Caferağa Mahallesi Damacı Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yücel Akyasa'nın bir ay önce aldığı, 34 FTV 687 plakalı motosikleti sabah saatlerinde kasklı iki hırsız tarafından çalındı. Etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikletin yanına yanaşan motosikletli 2 kişiden biri etrafı gözetlerken, diğeri motosikletin direksiyon kilidini kırarak ve ardından iterek yola çıkardı. Motosikleti çalan hırsızlar olay yerinden uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cüneyt Sevindik - Sümer Avcı

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