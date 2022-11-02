İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadıköy'de, bir ay önce aldığı motosikleti saniyeler içinde çalındı

Kadıköy'de, bir ay önce aldığı motosikleti saniyeler içinde çalındı
Kadıköy'de, bir ay önce aldığı motosikleti saniyeler içinde çalındı

Kadıköy'de motosikletli iki hırsız, sahibinin bir ay önce aldığı ve cadde üzerinde kilidi olmadığını fark ettikleri motosikleti çalarak kaçtı. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de, bir ay önce aldığı motosikleti saniyeler içinde çalındı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de Caferağa Mahallesi Damacı Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yücel Akyasa'nın bir ay önce aldığı, 34 FTV 687 plakalı motosikleti sabah saatlerinde kasklı iki hırsız tarafından çalındı. Etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikletin yanına yanaşan motosikletli 2 kişiden biri etrafı gözetlerken, diğeri motosikletin direksiyon kilidini kırarak ve ardından iterek yola çıkardı. Motosikleti çalan hırsızlar olay yerinden uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cüneyt Sevindik - Sümer Avcı

İLGİLİ HABER
Levyeli hırsız esnafı canından bezdirdi Levyeli hırsız esnafı canından bezdirdi
İLGİLİ HABER
Merdiveni çalındı, hırsıza çağrıda bulundu Merdiveni çalındı, hırsıza çağrıda bulundu
İLGİLİ HABER
Kartalda minibüs içinden hırsızlık kamerada Kartal’da minibüs içinden hırsızlık kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.