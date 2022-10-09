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Kadıköy'de bir binada patlama: 3 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de bir binada patlama: 3 kişi hayatını kaybetti
Kadıköy'de bir binada patlama: 3 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy’de 3 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıkarken patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve bazı otomobillerde hasar oluştu. Öte yandan patlamanın ardından3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadıköy'de bir binada patlama: 3 kişi hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Binada yaşayanlar hızla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve park halinde bulunan bazı otomobillerde hasar oluştu. Büyük korku yaşayan mahalleli sokağa dökülürken polis olayla ilgili çalışma başlattı. 

Onur Hamzaoğlu

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