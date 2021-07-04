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Kadıköy'de boş arsada değnekçilik yapan şahıs yakalandı

Kadıköy'de boş arsada değnekçilik yapan şahıs yakalandı
Kadıköy'de boş arsada değnekçilik yapan şahıs yakalandı

Kadıköy’de boş arsaya park eden araçlardan ücret talep eden şahıs sivil polisler tarafında suçüstü yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs adli işlemler uygulanmak üzere Polis Merkezine götürüldü.

Kadıköy’de boş arsada değnekçilik yapan şahıs yakalandı - Tıkla İzle

Olay, Kadıköy İlçesi Fener Kalamış Caddesi, Fenerbahçe Yelken Kulübü yanında bulunan boş arsada gerçekleşti. Sivil polis ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Fenerbahçe Yelken Kulübü yanındaki boş araziye park eden araçlardan ücret talep eden bir şahıs olduğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli şahıs sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Suçüstü yakalanan şüpheli Mesut B. isimli şahıs 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlemler uygulanmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Beyza Cömert
 

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