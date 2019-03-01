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Kadıköy'de bulunan kesik bacak cinayetinde sıcak gelişme

Kadıköy'de bulunan kesik bacak cinayetinde sıcak gelişme
Kadıköy'de bulunan kesik bacak cinayetinde sıcak gelişme

Kadıköy’de çöp konteynerinde bulunan kesik bacaklar cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Yeğeni tarafından silahla öldürülerek cesedi parçalanan Rıfat Rıza Öztürk’ün baş kısmı, Acıbadem’de bulunan bir çöp konteynerinden çıktı.

Kadıköy’de bulunan kesik bacak cinayetinde sıcak gelişme - Tıkla İzle

Başakşehir'de bulunan iş yerinde amcasını silahla öldürerek cesedini parçalayan Fahrettin Öztürk, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti. Şüphelinin ifadesinde amcasıyla harcamaları nedeniyle tartıştığı, amcasının ‘baban gibi yattığın yerden para kazanıyorsun' demesi üzerine kendini kaybederek cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü silahla öldürdükten sonra cesedini parçalayıp İstanbul'da çeşitli noktalarda attığı ortaya çıkmıştı. Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Cinayet Büro Amirliği'nin yürüttüğü soruşturmada Rıfat Rıza Öztürk'e ait cesedin gövdesi Uskumruköy mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu üzerinde bulunan bir refüjde bulunmuştu.

Çalışmalarını sürdüren ekipler gövdeden kesilen baş kısmını da Acıbadem'de bulunan bir çöp konteynerinde buldu. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Rıfat Rıza Öztürk'ün cansız bedenine ait baş, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada Rıfat Rıza Öztürk'ün cesedinden eksik kalan kolların ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.  

Oğuzcan Yazar

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