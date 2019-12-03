Kadıköy'de çadırla beraber uçan pazarcı o anları anlattı

Çadırla beraber metrelerce havaya yükselen Mehmet Pekcan, “Fırtına vardı. Baya baya uçtum. Brandayı tutuyordum istemeden elime dolandı. Kolum kırılmasın diye de diğer elimle tuttum. Heyecan yapmadım. Çok şükür paraşüt gibi yavaş iniş yaptım. Onun tekrarı yok, şakası da olmaz” dedi.

Olaya tanık olan bir pazarcı, “Sırık milletin kafasına değmesin diye çadırı tuttu. Çadır büyük olduğundan uçtu. Uçunca da biz bunu mu çadırı mı indireceğiz bilemedik. Eli de sıkışmış. Biraz da komedi oldu. Adam böyle havalarda uçuyor” dedi.

Mustafa Biçer