İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadıköy'de çadırla beraber uçan pazarcı o anları anlattı

Kadıköy'de çadırla beraber uçan pazarcı o anları anlattı
Kadıköy'de çadırla beraber uçan pazarcı o anları anlattı

Kadıköy’de pazar çadırı kurduğu sırada eli ipe takılan pazarcı Mehmet Pekcan, rüzgarın şiddetiyle havalanan çadırla beraber metrelerce havaya yükseldi. Çadırla beraber havaya yükselen Pekcan, o anları anlattı: "Kadıköy’de geçtiğimiz Cuma günü bir pazarda çadır kurarken elim çadırın ipine takıldı. O sırada şiddetli rüzgarın esmesiyle çadır havalanmaya başladım" dedi.

Kadıköy’de çadırla beraber uçan pazarcı o anları anlattı - Tıkla İzle

Çadırla beraber metrelerce havaya yükselen Mehmet Pekcan, “Fırtına vardı. Baya baya uçtum. Brandayı tutuyordum istemeden elime dolandı. Kolum kırılmasın diye de diğer elimle tuttum. Heyecan yapmadım. Çok şükür paraşüt gibi yavaş iniş yaptım. Onun tekrarı yok, şakası da olmaz” dedi.

Olaya tanık olan bir pazarcı, “Sırık milletin kafasına değmesin diye çadırı tuttu. Çadır büyük olduğundan uçtu. Uçunca da biz bunu mu çadırı mı indireceğiz bilemedik. Eli de sıkışmış. Biraz da komedi oldu. Adam böyle havalarda uçuyor” dedi.

Mustafa Biçer

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.