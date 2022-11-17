Kadıköy'de denetime takılan plakasız sürücüden şaşırtan tepki: 'Babam görecek'

Kadıköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetime takılan 2 genç, denetim noktasına yaklaştıklarında araçta birbirlerinin yerine geçerek şoför değişikliği yaptı. Polis ekiplerinin durumu fark etmesi ve aracı durdurması üzerine gençlerden biri, “Sıkıntı yok abi istediğiniz testi yapabilirsiniz” dedi. Polis ekipleri şoför koltuğundan yan koltuğa geçen gence alkol testi yaptı. Alkolsüz çıkan genç, polise, “O hataya bir kere düştüm” dedi ama genç sürücü ön plakayı takmamaktan dolayı cezai işlem uygulanacağını öğrenince polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Polis ekiplerine peş peşe bahane sıralayan genç, “ Tamponum boyandı kaza yaptım. Arabamı boyacıdan yeni aldım” dedi. Polis ekiplerinin plakanı ön camına koyabilirsin uyarısına, “Ön camında göremezsiniz ki yeni aldım arabayı. Kaza yapmışım, plaka var abi. Bak plakada hiç işlem yok. Ben kötü anlamda demiyorum. Arabada vida yok. Bozuk plaka okunmaz diye kameralar çekiyor diye takmayayım diye düşündüm” dedi.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik - İbrahim Furkan Çelik

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