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Kadıköy'de denetime takılan plakasız sürücüden şaşırtan tepki: 'Babam görecek'

Kadıköy'de denetime takılan plakasız sürücüden şaşırtan tepki: 'Babam görecek'
Kadıköy'de denetime takılan plakasız sürücüden şaşırtan tepki: 'Babam görecek'

Kadıköy’de polisin trafik denetiminde, denetim noktasından önce birbirlerinin yerine geçerek araçta şoför değiştirdikleri ve plakasız araçla trafikte ilerledikleri tespit edilen genç sürücü ve yanındaki arkadaşı polise zor anlar yaşattı. Arabasını tamirciden yeni aldıkları için plakayı taktıramadığını ve şoför değiştirmediklerini iddia eden gence plakasız trafiğe çıkmaktan dolayı 750 TL cezai işlem uygulandı. Ceza yiyen gencin polisle tartışma yaşadığı esnada "Babam görecek" dediği görüldü.

Kadıköy’de denetime takılan plakasız sürücüden şaşırtan tepki: 'Babam görecek' - Tıkla İzle

Kadıköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetime takılan 2 genç, denetim noktasına yaklaştıklarında araçta birbirlerinin yerine geçerek şoför değişikliği yaptı. Polis ekiplerinin durumu fark etmesi ve aracı durdurması üzerine gençlerden biri, “Sıkıntı yok abi istediğiniz testi yapabilirsiniz” dedi. Polis ekipleri şoför koltuğundan yan koltuğa geçen gence alkol testi yaptı. Alkolsüz çıkan genç, polise, “O hataya bir kere düştüm” dedi ama genç sürücü ön plakayı takmamaktan dolayı cezai işlem uygulanacağını öğrenince polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Polis ekiplerine peş peşe bahane sıralayan genç, “ Tamponum boyandı kaza yaptım. Arabamı boyacıdan yeni aldım” dedi. Polis ekiplerinin plakanı ön camına koyabilirsin uyarısına, “Ön camında göremezsiniz ki yeni aldım arabayı. Kaza yapmışım, plaka var abi. Bak plakada hiç işlem yok. Ben kötü anlamda demiyorum. Arabada vida yok. Bozuk plaka okunmaz diye kameralar çekiyor diye takmayayım diye düşündüm” dedi.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik - İbrahim Furkan Çelik

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